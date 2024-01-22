СК завёл дело по факту зверского убийства россиянки и её дочери в Бодруме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту зверского убийства в Турции россиянки и её несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — говорится в сообщении.