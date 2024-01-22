СК завёл дело по факту зверского убийства россиянки и её дочери в Бодруме
Ирина и Даяна Двизовы были застрелены, а тела перевезены в пригород Бодрума. Обложка © Telegram / SHOT
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту зверского убийства в Турции россиянки и её несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудниками следственных органов проводятся процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к убийству россиянок.
Как сообщал Лайф, в конце ноября минувшего года в Бодруме нашли тела двух россиянок — 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Тревогу забили родственники убитых, которые не могли до них дозвониться. Они приехали на съёмную виллу и, заметив следы крови, обратились в полицию. Оказалось, что россиянок мог убить бывший муж Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич. Ранее он неоднократно избивал бывшую жену, а также ограбил украинского банкира Сергея Дядечко. Лайф также писал, что у мужчины тёмное прошлое: в России его ищут за побег из-под ареста.