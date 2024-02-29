Дрон снял на видео штурм Работина российскими мотострелками и заход пехоты на БМП

Министерство обороны России опубликовало кадры штурмовых действий с участием военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа, которые закрепились на опорных пунктах в Работине Запорожской области. На кадрах с БПЛА видно, как штурмовые группы под прикрытием боевых машин пехоты заходят в населённый пункт и зачищают одно из ключевых зданий.

Российские мотострелки закрепились на опорных пунктах в Работине. Видео © Минобороны РФ

"После нас потихоньку начала заходить в Работино пехота на БМП. Манёвры были совершены непредугаданные, противник мог только предположить их. Из-за того что он мог их только предположить, мы выполнили задачу на пять с плюсом", — рассказал командир танка с позывным Снайпер и добавил, что перед штурмом танковое звено организовало проход через минные поля.

В Минобороны высоко оценили грамотное планирование операций со стороны командования группировки войск "Днепр". Именно благодаря этому российским мотострелкам удаётся застать противника врасплох, уверены там. Ведомство также указало на мужество и героизм гвардейцев-мотострелков из 58-й общевойсковой армии ЮВО, которые одними из первых встретили летнее контрнаступление ВСУ, находясь в активной обороне.