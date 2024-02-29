Аэропорт Омска возобновит прямые рейсы в Турцию в апреле

В Омске вновь открыли прямое авиасообщение с Турцией, самолёты будут летать по данному маршруту с 27 апреля и вплоть до 21 октября. Об этом рассказали в пресс-службе городского аэропорта.

Россия к новому году запустила прямые рейсы ещё в восемь стран

Россия к новому году запустила прямые рейсы ещё в восемь стран

Ранее сообщалось, что в 2024 году отдых в Турции подешевеет в несколько раз. По данным Mash, причина кроется в желании иностранных отелей вернуть российских туристов. На данный момент стоимость упала на 20%, а в апреле ожидается падение ещё на 25–30%.