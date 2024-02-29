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Аэропорт Омска возобновит прямые рейсы в Турцию в апреле

29 февраля, 07:46
Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией. Обложка © Wikipedia / Ivan zvuk

Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией. Обложка © Wikipedia / Ivan zvuk

В Омске вновь открыли прямое авиасообщение с Турцией, самолёты будут летать по данному маршруту с 27 апреля и вплоть до 21 октября. Об этом рассказали в пресс-службе городского аэропорта.

"Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться с 27 апреля. Полётная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines", — отмечается в тексте.

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Ранее сообщалось, что в 2024 году отдых в Турции подешевеет в несколько раз. По данным Mash, причина кроется в желании иностранных отелей вернуть российских туристов. На данный момент стоимость упала на 20%, а в апреле ожидается падение ещё на 25–30%.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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