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Российские таможенники нашли у туриста коллекцию монет на миллион

29 февраля, 07:52
Российские таможенники нашли у туриста коллекцию монет на миллион. Фото © ФТС РФ

Российские таможенники нашли у туриста коллекцию монет на миллион. Фото © ФТС РФ

Хабаровские таможенники нашли в багаже туриста, прибывшего из Пекина, коллекцию монет из разных стран на миллион рублей. Ценности не были задекларированы.

"Ценный груз из 345 серебряных и медных монет из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая находился в чемодане 47-летнего россиянина, остановленного инспекторами в зелёном коридоре. Мужчина пояснил, что является коллекционером, все монеты он купил в Китае, чеки на них не сохранил и стоимость не помнит", — рассказали Life.ru в Федеральной таможенной службе России.

Российские таможенники нашли у туриста коллекцию монет на миллион. Фото © ФТС РФ

Российские таможенники нашли у туриста коллекцию монет на миллион. Фото © ФТС РФ

Экспертиза установила, что турист превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в 10 тысяч евро — 61 монета была перемещена незаконно. Возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров. Мужчине грозит штраф.

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А ранее дагестанские таможенники обнаружили почти 70 килограммов лекарств у прилетевшего из Стамбула россиянина. 26-летнего пассажира остановили для досмотра в зелёном коридоре аэропорта Махачкалы. При сканировании трёх его чемоданов инспекторы выявили десятки упаковок препаратов турецкого производства, в том числе от головной боли, аллергии и простуды.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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