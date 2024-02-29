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Камера сняла, как хетчбек на бешеной скорости протаранил толпу студентов у колледжа в Хакасии

В Усть-Абакане автомобиль влетел в группу студентов, двое получили травмы

29 февраля, 08:32
В Хакасии автомобиль врезался в группу школьников. Обложка © VK / Госавтоинспекция Хакасии

В Хакасии автомобиль врезался в группу школьников. Обложка © VK / Госавтоинспекция Хакасии

В Хакасии автомобиль врезался в группу студентов и протаранил две машины Toyota, в результате столкновения серьёзные травмы получили двое подростков 16 и 17 лет. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В Хакасии автомобиль врезался в группу школьников. Видео © VK / Усть-Абакан. Новости

"28 февраля около 8 часов 30 минут в районе дома № 14 по улице Добровольского рабочего посёлка Усть-Абакан произошло ДТП", — уточнили в ведомстве.

За рулём хетчбека ВАЗ-2114 находился 42-летний трезвый водитель. На появившихся в Сети кадрах видно, что машина на полной скорости влетает в компанию ребят у ворот колледжа, сминает рядом припаркованные автомобили и сносит ограждение. У одного из несовершеннолетних — перелом руки, у второго — повреждение позвоночника и ушибы.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, когда машина попала в колею. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Хулиганы устроили таксисту покатушки в багажнике его же машины
Хулиганы устроили таксисту покатушки в багажнике его же машины

Ранее сообщалось, что в Пермском крае автобус попал в ДТП, столкнувшись с трактором на трассе Чернушка – Тюш. В результате аварии пострадало два пассажира. По предварительной информации, 53-летний водитель общественного транспорта не выбрал безопасную дистанцию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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