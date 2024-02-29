Сергей Иванов заявил, что призывников в зоне СВО нет и быть не может

Призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

"Сейчас никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может", — отметил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "половина армии как минимум уже контрактная".