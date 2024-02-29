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29 февраля, 08:34

Сергей Иванов заявил, что призывников в зоне СВО нет и быть не может

Призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

"Сейчас никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может", — отметил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "половина армии как минимум уже контрактная".

В Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут своевременно уволены
В Минобороны заявили, что отслужившие призывники будут своевременно уволены

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также заявлял, что призывников не будут направлять в зону СВО. Министр подчёркивал, что речь идёт и о гражданах из новых регионов страны.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александра Вишнякова
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