СМИ узнали о встрече Трампа и Орбана 8 марта

Ожидается, что встреча состоится 8 марта. Как уточняется в материале, она "усилит беспокойство" среди союзников Вашингтона по поводу перспективы возвращения Трампа к власти.

Между тем стало известно, что Трамп побеждает на праймериз ещё в одном штате. Бывший президент США выигрывает на первичных выборах Республиканской партии в штате Мичиган после обработки 50% бюллетеней. Он получил более 67% голосов избирателей. При этом его соперница — бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли набрала только 27,2%.