СМИ узнали о встрече Трампа и Орбана 8 марта
Bloomberg: Трамп планирует принять Орбана в своём имении во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta
На следующей неделе состоится встреча бывшего американского лидера Дональда Трампа с венгерским премьером Виктором Орбаном, сообщает Bloomberg. Политик посетит имение 45-го президента США во Флориде.
"Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своём имении Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе", — сообщил агентству источник, знакомый с планами.
Ожидается, что встреча состоится 8 марта. Как уточняется в материале, она "усилит беспокойство" среди союзников Вашингтона по поводу перспективы возвращения Трампа к власти.
Между тем стало известно, что Трамп побеждает на праймериз ещё в одном штате. Бывший президент США выигрывает на первичных выборах Республиканской партии в штате Мичиган после обработки 50% бюллетеней. Он получил более 67% голосов избирателей. При этом его соперница — бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли набрала только 27,2%.