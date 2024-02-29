Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 09:29

Один из крупнейших пожаров в Техасе перекинулся на Оклахому

Второй по величине за всю историю Техаса пожар охватил почти 344 тыс. гектаров

Пожар в Техасе с высоты самолёта. Обложка © X / Yolo304741

Пожар в Техасе с высоты самолёта. Обложка © X / Yolo304741

Бушующий в Техасе лесной пожар достиг почти 344 тысяч гектаров. Он получил название Smokehouse Creek. На данный момент это второй по величине пожар за всю историю наблюдений в штате.

В Техасе один из бушующих пожаров перекинулся на Оклахому. Видео © X / NBLNewsLIVE

"Самый крупный [из бушующих в Техасе] пожар Smokehouse Creek охватил территорию в 850 тысяч акров (почти 344 тысячи гектаров. — Прим. Life.ru), а также распространился на Оклахому", — передаёт телеканал CNN со ссылкой на местные спецслужбы.

Там по состоянию на полдень среды едкое пламя сожгло почти 31,6 тысячи акров — примерно 13 тысяч гектаров. Сдержать распространение огня пока удалось только на три процента.

Число жертв самого жуткого пожара в истории Валенсии возросло до 10
Число жертв самого жуткого пожара в истории Валенсии возросло до 10

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в посёлке Чунском Иркутской области. Для тушения огня туда приехал пожарный поезд из Тайшета. По предварительной информации, пострадавших нет. Пламя локализовали на площади 1080 квадратных метров.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров