Один из крупнейших пожаров в Техасе перекинулся на Оклахому

Бушующий в Техасе лесной пожар достиг почти 344 тысяч гектаров. Он получил название Smokehouse Creek. На данный момент это второй по величине пожар за всю историю наблюдений в штате.

В Техасе один из бушующих пожаров перекинулся на Оклахому. Видео © X / NBLNewsLIVE

"Самый крупный [из бушующих в Техасе] пожар Smokehouse Creek охватил территорию в 850 тысяч акров (почти 344 тысячи гектаров. — Прим. Life.ru), а также распространился на Оклахому", — передаёт телеканал CNN со ссылкой на местные спецслужбы.

Там по состоянию на полдень среды едкое пламя сожгло почти 31,6 тысячи акров — примерно 13 тысяч гектаров. Сдержать распространение огня пока удалось только на три процента.