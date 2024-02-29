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29 февраля, 09:23

"Выпрыгивает из штанов": В ГД раскритиковали сценарий Bild о четырёх фазах нападения РФ на НАТО

Депутат Белик: Сценарий от Bild о нападении России на НАТО — выдумки и бред

Потенциальный сценарий нападения России на НАТО, опубликованный в немецком таблоиде Bild, является набором выдумок и бреда. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Немецкое издание "выпрыгивает из штанов", чтобы хоть как-то напугать европейского обывателя. Опубликованный сценарий с военной точки зрения — показатель дилетантства и невежества. Иначе объяснить подобные бредни я не могу", цитирует его РИА "Новости".

Парламентарий напомнил о том, что Bild славится тем, что заманивает читателей и наращивает свои рейтинги на теме демонизации и очернения Российской Федерации. При этом если начать проверять их оценки, то выясняется, что они резко расходятся с реальным положением дел в стране, обратил внимание Белик.

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Напомним, сегодня немецкое издание Bild в своём материале рассказало, как может выглядеть гипотетическая атака Российской Федерации на НАТО. По мнению авторов статьи, этот план будет состоять из четырёх фаз и может предусматривать применение ядерного оружия. Так, в первой фазе будет проводиться масштабная кампания по дезинформации для разобщения европейского общества с использованием соцсетей и СМИ.

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Shutterstock

Юрий Лысенко
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