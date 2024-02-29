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Склад горит на площади три тысячи квадратов в Раменском

29 февраля, 09:19
В подмосковном Раменском загорелся склад. Видео © t.me / МЧС России

В подмосковном Раменском загорелся склад. Видео © t.me / МЧС России

В подмосковном Раменском загорелся склад с пластиковой продукцией, огонь уже охватил почти три тысячи квадратных метров. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС РФ.

В подмосковном Раменском загорелся склад. Видео © t.me / МЧС России

"В Раменском горит склад с пластиковой продукцией. Огонь охватил 3000 квадратных метров здания. Сведений о пострадавших не поступало", — уточнили в ведомстве.

Сейчас пожарные продолжают тушение здания. Причины случившего пока не сообщаются.

Пожар на складах "Леруа Мерлен" в Артёме локализован на 700 квадратах
Пожар на складах "Леруа Мерлен" в Артёме локализован на 700 квадратах

Накануне сообщалось, что произошёл пожар в посёлке Чунском Иркутской области. Пламя разгорелось на площади 1080 квадратных метров. Сначала загорелась кровля одноэтажного строения, где находился магазин стройматериалов "Савва". Впоследствии огонь перекинулся на расположенный рядом трёхэтажный торгово-деловой центр.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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