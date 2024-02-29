У голой "ананасовой жрицы" из "Перекрёстка" заметили расстройство личности

Совсем недавно женщина, раздевшись догола, произнесла молитву консервированным ананасам в московском супермаркете "Перекрёсток". Связано ли это с весенним обострением и как помочь людям с психическими заболеваниями, рассказала психиатр Наталия Сухотеплая в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По её словам, межсезонье не оказывает особого влияния на психические заболевания, однако доля правды здесь присутствует. Вместе с изменением погоды меняется и атмосферное давление, на что могут реагировать люди с ментальными особенностями.

Тем не менее врачи-психиатры не наблюдают связи смены времени года и обострениями заболеваний. Сухотеплая утверждает, что самая частая причина их возникновений кроется в том, что после выписки из стационаров пациенты имеют привычку забрасывать домашнее лечение, пуская ситуацию на самотёк. Погода, по её словам, здесь роли не играет.

Лечение таких расстройств не должно прерываться, так как в противном случае возникают обострения этих заболеваний. Скорее всего, девушка из "Перекрёстка" страдает каким-либо психическим недугом. Это не обязательно должна быть шизофрения, вполне возможно, что это просто шизотипическое расстройство личности, считает врач.

Не стоит также забывать про воздействие одурманивающих веществ, от которых поведение человека может становиться необычным. Такие люди должны пройти курс лечения у специалиста, который объективно оценит состояние и предложит необходимое лечение.

"Если состояние серьёзное, врач либо предложит госпитализацию, либо осуществит эту госпитализацию принудительно, если будут экстренные и неотложные показания", — заключила психиатр.