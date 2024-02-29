Путин: Боевой потенциал Вооружённых сил России увеличился многократно
За время специальной военной операции Вооружённые силы России приобрели колоссальный боевой опыт. Выросла целая плеяда талантливых бойцов, возможности Российской армии увеличились многократно, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, трансляцию которого ведёт Life.ru.
"Наши вооружённые силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику. Хочу сказать, что это во всех звеньях: от взвода и оперативного звена до высшего руководства. <...> Боевые возможности ВС РФ увеличились многократно", — сказал российский лидер.
Вместе с тем глава государства признал наличие некоторых проблем, а также отметил, что работа ведётся непрерывно как на фронте, так и в тылу. По его словам, она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их оперативности и эффективности.
Кстати, в ходе обращения президент России отметил, что на боевое дежурство поставлены российские гиперзвуковые блоки "Авангард" и комплексы "Пересвет". Кроме того, глава государства сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
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