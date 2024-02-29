Раскрыта уловка Зеленского с Конституционным судом для сохранения своего поста

Офис Владимира Зеленского составил обращение в Конституционный суд Украины, чтобы оправдать продление президентского срока нынешнего лидера после окончания его полномочий 20 мая 2024 года без проведения выборов. Об этом сообщил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор исследований по международным экономическим отношениям, "цветным революциям", кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с URA.ru.

"Широко обсуждается тема: законна будет у Зеленского власть или нет, должен он был проводить выборы или нет. Поэтому решили поставить точку и предъявить общественности решение Конституционного суда. Это делается, чтобы от них отстали и не предъявляли претензии", — рассказал политолог.

Тем не менее существуют элементы, угрожающие власти Зеленского. По словам Дудчака, политик остаётся у руля, но, учитывая процесс, очень похожий на предвыборную кампанию, у влиятельных сил за рубежом на карандаше есть и варианты для замены текущего лидера. К тому же для проведения такой ротации необязательно нужно устраивать выборы. У процедуры есть список альтернативных путей достижения, и Зеленский своим видом даёт понять, что ему о них известно. Он осознаёт, что такая ситуация не исключена, заявил он.

Политолог отмечает, что сложившаяся ситуация не может не радовать бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Сложная обстановка для Украины на фронте сейчас играет в пользу Залужного, поскольку это составляет его имидж. Эксперт допускает, что в инфополе может получить продвижение мысль о том, что при предыдущем главкоме на фронтах для Украины было всё нормально до тех пор, пока Зеленский не начал осуществлять руководство армией на своё усмотрение, не прислушиваясь к советам Залужного, после чего весь фронт начал обваливаться.