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29 февраля, 10:36

Путин: Более 1 трлн рублей направят на поддержку медучреждений в ближайшие 6 лет

Свыше 1 триллиона рублей будет направлено на строительство, ремонт и оснащение медицинских учреждений в России в ближайшие шесть лет, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Прямую трансляцию ведёт Life.ru.

"Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 трлн рублей", — сказал глава государства.

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Кроме того, в ходе выступления российский лидер пообещал выделить 400 миллиардов на капитальный ремонт школ и детских садов, которые были построены ещё в период Советского Союза. Президент уточнил, что программа стартует с 2025 года.

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Николь Вербер
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