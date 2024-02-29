Путин: Более 1 трлн рублей направят на поддержку медучреждений в ближайшие 6 лет

Свыше 1 триллиона рублей будет направлено на строительство, ремонт и оснащение медицинских учреждений в России в ближайшие шесть лет, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Прямую трансляцию ведёт Life.ru.

"Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 трлн рублей", — сказал глава государства.