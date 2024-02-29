Путин: Более 1 трлн рублей направят на поддержку медучреждений в ближайшие 6 лет
Свыше 1 триллиона рублей будет направлено на строительство, ремонт и оснащение медицинских учреждений в России в ближайшие шесть лет, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Прямую трансляцию ведёт Life.ru.
"Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 трлн рублей", — сказал глава государства.
Кроме того, в ходе выступления российский лидер пообещал выделить 400 миллиардов на капитальный ремонт школ и детских садов, которые были построены ещё в период Советского Союза. Президент уточнил, что программа стартует с 2025 года.
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