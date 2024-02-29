Как подготовить квартиру к весне и при этом не потратиться на ремонт: 4 простых шага

Почему так важно обновить хотя бы немного облик вашей квартиры перед наступлением весны? Чтобы поднять себе настроение, зарядиться позитивом и избавиться от зимней хандры. Солнце за окном светит ярче, и становится теплее, природа обновляется к приходу марта. Не отставайте и вы — займитесь дома бюджетным облагораживанием. Что для этого нужно сделать? Рассказываем.

1. Перестановка

Почему обязательно нужно сделать перестановку в квартире к весне? Фото © Shutterstock

Это на первый взгляд пугающее многих действие в реальности может стать хорошим решением в подготовке интерьера к весне. "И если вы не готовы к кардинальным передвижениям мебели или метраж помещения не позволяет иначе расставить детали, что характерно для хрущёвок, то можно обойтись меньшими трудозатратами и обратить своё внимание на малые формы", — рассказывает Life.ru архитектор, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

Например, простейшая перестановка декоративных элементов, таких как вазы, статуэтки, постеры на стенах или даже горшки с комнатными растениями, изменит привычный интерьер и придаст ему новую динамику. Заодно в процессе перемены мест вы обратите внимание на забытые и уже ненужные предметы. А это означает, что с ними можно безжалостно расстаться.

2. Обновление домашнего текстиля

Если в зимнее время мы подсознательно стремимся к уюту, теплу и дополнительному комфорту, выбирая плотные ткани, вязаную фактуру, то весной просто необходимо впустить в интерьер лёгкость и свежесть. Замените плотные шторы, скатерти, наволочки декоративных подушек, покрывало на кровати на их облегчённые альтернативы. Например, изо льна, шёлка, ситца. Они визуально сделают пространство легче.

Кроме того, не пренебрегайте в текстильных решениях сочными оттенками. Равномерно распределённые по пространству яркие пятна разнообразят его и, согласно цветопсихологии, благоприятно скажутся на настроении. Вероника Антелава Архитектор

3. Переносим экстерьер в интерьер

Весной природа просыпается и радует яркими красками после сезона холодов и серости: распускаются листья, расцветают первоцветы, из-под снега пробивается первая трава. "Чтобы поддержать общее сезонное пробуждение, можно дополнить интерьер растениями", — предлагает Вероника Антелава.

А если не готовы к постоянному уходу за цветами, то можно купить простейший букет цветов или даже луковичные первоцветы в одноразовых горшках. А вот от искусственных букетов лучше отказаться. Каким бы ни было их исполнение, они никогда не заменят живые, да и придадут пространству налёт мещанства.

4. Впускаем в помещение свет

Как недорого облагородить квартиру к весне. Фото © Shutterstock

Зима ассоциируется у многих с отсутствием достаточной освещённости. Именно поэтому все мы радуемся первым весенним солнечным лучам и так рады просыпаться, когда на улице уже светло.

Можно усилить этот эффект и добавить в интерьер детали, поверхности которых отражают свет и тем самым наполняют пространство им ещё больше. Речь о зеркальных поверхностях, металлических элементах. Вероника Антелава Архитектор