Путин заявил, что в России нужно создать минимум 100 технопарков к 2030 году

Минимум 100 новых индустриальных технопарков должно открыться в России к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, трансляцию которого ведёт Life.ru.

"Продолжим развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производства малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам <…> Обращаю внимание правительства, до 2030 года необходимо создать ещё не менее 100 таких площадок", — сказал глава РФ.

Лидер государства также добавил, что новые индустриальные технопарки должны формировать точки роста на территории России и стимулировать капиталовложение. По его словам, в этом вопросе важно использовать преимущество кластерного подхода, когда компании растут вместе со своими смежниками-поставщиками, а их кооперация даёт взаимовыгодный эффект для всех.