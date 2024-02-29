Путин заявил, что в России нужно создать минимум 100 технопарков к 2030 году
Минимум 100 новых индустриальных технопарков должно открыться в России к 2030 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, трансляцию которого ведёт Life.ru.
"Продолжим развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производства малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам <…> Обращаю внимание правительства, до 2030 года необходимо создать ещё не менее 100 таких площадок", — сказал глава РФ.
Лидер государства также добавил, что новые индустриальные технопарки должны формировать точки роста на территории России и стимулировать капиталовложение. По его словам, в этом вопросе важно использовать преимущество кластерного подхода, когда компании растут вместе со своими смежниками-поставщиками, а их кооперация даёт взаимовыгодный эффект для всех.
Также в ходе обращения Путин призвал увеличить более чем в два раза государственные и частные вложения в российскую науку. Он отметил, что даже в самые сложные времена государство никогда не отказывалось от решения задач фундаментального характера и всегда думало о будущем.
Life.ru / Павел Баранов