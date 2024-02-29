Путин призвал продлить "Приоритет-2030" на 6 лет, дополнительно выделив 190 млрд

Действие программы выделения грантов российским государственным вузам "Приоритет-2030", которая должна была закончиться в 2024 году, продлят на шесть лет. На её реализацию дополнительно выделят порядка 190 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Life.ru ведёт прямую трансляцию.

Владимир Путин предложил продлить программу "Приоритет-2030". Видео © Life.ru

"Нам важно повысить потенциал и качество всей высшей школы, поддержать вузы, которые стремятся к развитию. На это направлена наша программа "Приоритет-2030". Её финансирование рассчитано до конца текущего года, безусловно, предлагаю продлить её ещё на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей", — предложил российский лидер.