Путин: Выплату за классное руководство в техникумах увеличат до 10 тысяч рублей

С 1 марта 2024 года до 10 тысяч рублей увеличится федеральная выплата за классное руководство в школах и за кураторство в группах колледжей и техникумов в населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, трансляцию которого ведёт Life.ru.

"Отдельное решение предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах, которые работают в тех населённых пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно — в таких населённых пунктах, где живёт меньше 100 тысяч человек. <...> С 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп до 10 тысяч рублей", — сказал российский лидер.