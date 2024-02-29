Путин: Новая цифровая платформа поможет поддержать здоровье россиян

Президент Владимир Путин предложил создать цифровую платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье россиян на протяжении всей жизни. Речь об этом зашла в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

"Предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения", — анонсировал российский лидер.

Путин отметил, что Россия сегодня является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых госуслуг.