Путин: Новая цифровая платформа поможет поддержать здоровье россиян
Президент Владимир Путин предложил создать цифровую платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье россиян на протяжении всей жизни. Речь об этом зашла в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.
"Предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения", — анонсировал российский лидер.
Путин отметил, что Россия сегодня является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых госуслуг.
"Многим, в том числе европейским странам, ещё предстоит достичь нашего уровня, но и мы, безусловно, не должны и не собираемся стоять на месте", — резюмировал президент.
Ранее Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию распорядился дать старт новой комплексной программе, которая будет нацелена на решение вопросов материнства и детского здоровья. Продолжая тему здоровья россиян, президент России предложил за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах и сёлах не менее 350 дополнительных спортивных объектов. Это как универсальные комплексы, так и быстро возводимые площадки. Лучше, если на них смогут заниматься и дети, и взрослые, и даже целые семьи.
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