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29 февраля, 11:30

Путин: До 2030 года доступ к скоростному интернету должен быть по всей России

Доступ граждан России к быстрому интернету должен быть не только в мегаполисах, но и в маленьких населённых пунктах, а также вдоль региональных трасс. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Глава государства отметил, что для этого на развитие спутниковой группировки направят 116 миллиардов рублей.

"Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу в том числе за счёт кратного наращивания нашей спутниковой группировки — направим на её развитие 116 миллиардов рублей", — сказал российский лидер.

Путин приказал разработать мастер-планы развития ещё 200 городов России
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Также в ходе обращения Путин предложил создать цифровую платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье россиян на протяжении всей жизни. Президент отметил, что наше государство на сегодняшний день является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых госуслуг.

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Александра Мышляева
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