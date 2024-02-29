Путин: До 2030 года доступ к скоростному интернету должен быть по всей России

Доступ граждан России к быстрому интернету должен быть не только в мегаполисах, но и в маленьких населённых пунктах, а также вдоль региональных трасс. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Глава государства отметил, что для этого на развитие спутниковой группировки направят 116 миллиардов рублей.

"Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу в том числе за счёт кратного наращивания нашей спутниковой группировки — направим на её развитие 116 миллиардов рублей", — сказал российский лидер.