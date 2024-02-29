Путин объяснил, кто на самом деле составляет элиту России

Настоящей российской элитой являются воины и люди труда, служащие на благо России, а не те, кто нажился на политических процессах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Вы знаете, что слово "элита" во многом дискредитировано теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счёт всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита", — констатировал российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что подлинную российскую элиту составляют те, кто служит нашей стране. По его словам, это труженики и воины — они надёжны, проверены, достойны и доказали на деле свою преданность России.