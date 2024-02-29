Путин объяснил, кто на самом деле составляет элиту России
Путин: Настоящая элита России — воины и труженики, а не те, кто набил карманы
Настоящей российской элитой являются воины и люди труда, служащие на благо России, а не те, кто нажился на политических процессах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Вы знаете, что слово "элита" во многом дискредитировано теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счёт всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита", — констатировал российский лидер.
Глава государства также подчеркнул, что подлинную российскую элиту составляют те, кто служит нашей стране. По его словам, это труженики и воины — они надёжны, проверены, достойны и доказали на деле свою преданность России.
Ранее в ходе Послания Владимир Путин назвал участников СВО подлинными героями, не выставляющими напоказ своих достижений и не делающими громких заявлений впустую. По его словам, именно такие скромные люди играют самые важные роли в переломные моменты истории. Президент заявил, что им совсем не страшно поручить судьбу России в будущем.
Life.ru / Павел Баранов