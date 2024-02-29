"Бегать уже не смогу": Валуев оценил свои шансы получить налоговый вычет за сдачу ГТО Валуев высоко оценил идею Путина о налоговом вычете за сдачу ГТО 29 февраля, 12:38 Николай Валуев оценил свои шансы сдать нормы ГТО. Видео © Life.ru

Депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев уверен, что сможет сдать нормы ГТО (готов к труду и обороне). Так он ответил на вопрос журналиста Life.ru о предложении президента РФ Владимира Путина предоставить налоговый вычет тем россиянам, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдаёт нормы ГТО.

Николай Валуев оценил свои шансы сдать нормы ГТО. Видео © Life.ru

"Я не сдавал ГТО, но задумывался над этим. <…> Надо, наверное, какие-то дисциплины сдать. Скорее всего, бегать я уже не смогу в силу травм и всего остального, а в силовом экстриме на значок ГТО я точно смогу сдать", — отметил чемпион мира по боксу.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сообщил, что россияне, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО, с 2025 года будут иметь право на налоговый вычет.