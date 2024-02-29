Россияне стали скупать градусники и пульсоксиметры

В России за год увеличились продажи градусников и пульсоксиметров. При этом аналитики отмечают спад продаж глюкометров. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".

Средняя цена градусника в России за год снизилась на 5% и составила 255 рублей. За это время было продано на 22% градусников больше, чем годом ранее. Продажи пульсоксиметров увеличились на 3%. Согласно статистике, стоимость прибора для измерения сатурации и пульса в январе 2024 года упала на 8%, до 1,2 тысячи рублей.

А стоимость глюкометра составила около 1 тысячи рублей. Цена повысилась на 2%, а продажи устройства упали на 17% по сравнению с прошлым годом.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа связала рост продаж медицинских приборов с тем, что россияне стали более прогрессивными. По её оценке, пандемия ковида сделала приборы необходимыми в домашней аптечке.

"И после того как все познакомились с коронавирусом, измерение сатурации (показателя насыщения крови кислородом) — сейчас самое важное при контроле за лечением, поэтому пациенты наши решили самостоятельно контролировать процесс выздоровления", — заметила Лапа.