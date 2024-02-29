Россияне стали скупать градусники и пульсоксиметры
Продажи градусников в России за год увеличились на 22%
В России за год увеличились продажи градусников и пульсоксиметров. При этом аналитики отмечают спад продаж глюкометров. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".
Средняя цена градусника в России за год снизилась на 5% и составила 255 рублей. За это время было продано на 22% градусников больше, чем годом ранее. Продажи пульсоксиметров увеличились на 3%. Согласно статистике, стоимость прибора для измерения сатурации и пульса в январе 2024 года упала на 8%, до 1,2 тысячи рублей.
А стоимость глюкометра составила около 1 тысячи рублей. Цена повысилась на 2%, а продажи устройства упали на 17% по сравнению с прошлым годом.
Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа связала рост продаж медицинских приборов с тем, что россияне стали более прогрессивными. По её оценке, пандемия ковида сделала приборы необходимыми в домашней аптечке.
"И после того как все познакомились с коронавирусом, измерение сатурации (показателя насыщения крови кислородом) — сейчас самое важное при контроле за лечением, поэтому пациенты наши решили самостоятельно контролировать процесс выздоровления", — заметила Лапа.
Ранее экономист рассказал о грядущем повышении цен на шоколад в России. Отмечается, что степень повышения цен будет зависеть от производителя и посредника. Не исключено, что некоторые попытаются сэкономить, заменив дорогой натуральный ингредиент дешёвым аналогом. Специалист советует присматриваться к этикеткам изделий.
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