Лишённая лицензии "Новая газета" сообщила о задержании главреда Сергея Соколова. В отношении него составили протокол по статье о дискредитации Российской армии. Об этом издание сообщило в своём телеграм-канале.

"Главный редактор "Новой газеты" Сергей Соколов был доставлен сотрудниками центра "Э" в отдел полиции для составления административного протокола по статье "О дискредитации ВС РФ". <...> Протокол составляется по статье 20.3.3, часть 1", — говорится в сообщении.

В издании также отметили, что это связано с одной из публикаций газеты. Там добавили, что рассмотрение дела будет проходить в Перовском суде, время рассмотрения пока неизвестно.

А ранее Life.ru рассказывал о приговоре за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, который вынесли сопредседателю правозащитного центра "Мемориал"* Олегу Орлову**. Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы, отбывать его он будет в колонии общего режима.