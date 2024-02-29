Назван опасный вид насморка, при котором "вытекает спинной мозг"

Люди за свою жизнь не раз сталкиваются с насморком, который возникает по самым разным причинам, которые не обязательно всегда связаны с простудой или долгим пребыванием на холоде. Телеведущий, кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, почему появляется заложенность носа, какие её виды существуют и когда следует обратиться к врачу.

"Самая частая причина возникновения заложенности носа — хронический вазомоторный ринит, его нейровегетативная форма. Пациенты называют его хроническим ринитом, или хроническим насморком. В этом случае нижняя носовая раковина вовлекается в воспалительный процесс, её тонус снижается, а в некоторых ситуациях может и вовсе утратиться", — рассказал Зайцев "Вечерней Москве".

После этого, по его словам, начинается воспаление с выработкой прозрачной или белесоватой жидкости, выходящей из полости носа.

Ещё одна причина, по которой возникает заложенность носа, — аллергический ринит, который представляет из себя такой же насморк, но проявляется сезонно или в случае возникновения аллергического раздражителя. Существуют препараты, провоцирующие насморк, например средства для оттока слизи с содержанием сока цикламена. После попадания секрета цикламена в нижнюю носовую раковину начинаются выделения из носа. Вызвать заложенность могут и грибковые возбудители, объясняет лор.

"В этом случае ставится диагноз "грибковый ринит", или "риномикоз". Помимо этого, любой, даже самый причудливый вирус может стать причиной насморка. Например, спирохеты или простейшие бактерии", — заметил он.

Самая неожиданная причина появления слизи из носа вообще не имеет связи с секрецией этого органа. Насморк появляется из-за назальной ликвореи. Таким образом через нос будет вытекать спинномозговая жидкость, а не носовая слизь, предупреждает доктор. Зайцев рекомендует обращаться к врачу в том случае, если самостоятельное лечение на первых порах не дало никакого результата, потому что самостоятельно вычислить вид насморка не получится.

"Если человек вовремя не обратится к специалисту, острое состояние перейдёт в подострое, а после станет хроническим. И дальше уже решить проблему будет гораздо сложнее", — заключил врач.