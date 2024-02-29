Кличко обвинил украинские власти в манипуляциях и политиканстве
Решение Верховной рады о том, чтобы создать комиссию по расследованию эффективности работы властей Киева, является проявлением политической борьбы и манипуляцией. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"К сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", — приводит его слова пресс-служба городской администрации.
Градоначальник также отметил, что столица уже давно ждёт от Верховной рады принятия важных законопроектов, которые поспособствуют развитию Киева. Однако вместо этого некоторые из них годами лежат в парламенте. Кличко подчеркнул, что главное в этом вопросе, чтобы комиссия действовала во благо развития столицы Незалежной, а не "генерирования политических лозунгов и манипуляций".
Кстати, в начале года Life.ru рассказывал, как Кличко усомнился в том, что власти Украины ведут страну в Евросоюз, и предрёк бегство бизнеса. При этом он выразил неуверенность, что руководство страны осознаёт опасность момента. По его мнению, вскоре на Украине и вовсе не останется людей, готовых платить налоги, а партнёры рано или поздно откажутся от страны, которая "катится в прошлое".
ТАСС / AP / Markus Schreiber