Кличко обвинил украинские власти в манипуляциях и политиканстве

Решение Верховной рады о том, чтобы создать комиссию по расследованию эффективности работы властей Киева, является проявлением политической борьбы и манипуляцией. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"К сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть", — приводит его слова пресс-служба городской администрации.

Градоначальник также отметил, что столица уже давно ждёт от Верховной рады принятия важных законопроектов, которые поспособствуют развитию Киева. Однако вместо этого некоторые из них годами лежат в парламенте. Кличко подчеркнул, что главное в этом вопросе, чтобы комиссия действовала во благо развития столицы Незалежной, а не "генерирования политических лозунгов и манипуляций".