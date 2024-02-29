В западных СМИ назвали главный страх Киева

В Киеве не исключают, что Вооружённые силы Российской Федерации могут прорвать оборону ВСУ уже к лету 2024 года. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

"Украина считает, что к лету Россия может прорвать оборону", — говорится в материале.

Как сообщил агентству источник, знакомый с мнением официальных лиц Украины, российские военные могут нарастить темп продвижения на фронте, если западные союзники не увеличат поставки оружия ВСУ. При этом в Киеве дают всё более мрачные прогнозы по развитию обстановки в зоне вооружённого конфликта. Пессимистичные настроения в целом продолжают набирать силу как в самой Незалежной, так и среди стран Запада.