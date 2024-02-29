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29 февраля, 14:45

В западных СМИ назвали главный страх Киева

Bloomberg: Киев опасается, что ВС РФ могут прорвать украинскую оборону к лету

В Киеве не исключают, что Вооружённые силы Российской Федерации могут прорвать оборону ВСУ уже к лету 2024 года. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

"Украина считает, что к лету Россия может прорвать оборону", говорится в материале.

Как сообщил агентству источник, знакомый с мнением официальных лиц Украины, российские военные могут нарастить темп продвижения на фронте, если западные союзники не увеличат поставки оружия ВСУ. При этом в Киеве дают всё более мрачные прогнозы по развитию обстановки в зоне вооружённого конфликта. Пессимистичные настроения в целом продолжают набирать силу как в самой Незалежной, так и среди стран Запада.

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Кстати, на днях глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что без поддержки США Незалежная лишится своих территорий и потеряет множество людей. Он надеется на искренность Вашингтона в желании помочь Киеву добиться победы в конфликте и был бы не рад узнать, что Штаты просто хотят ослабить РФ руками Украины.

Обложка ©

Shutterstock / Vectorkel

Юрий Лысенко
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