Британский учёный сделал ошеломительное открытие о женской психопатии

Психопатия среди женщин оказалась распространена в пять раз сильнее, чем предполагалось. Дело в том, что выявить её среди представительниц прекрасного пола совсем непросто благодаря их склонности к манипуляции и умению производить хорошее впечатление, считают исследователи из Университета Anglia Ruskin (ARU) в Кембридже.

Психопатией называют психопатологический синдром, для которого характерен определённый набор качеств человеческой личности. К ним относятся безжалостность, слаборазвитая эмпатия, неспособность раскаиваться, а также склонность ко лжи и зацикленность на собственной персоне.

Как указано в исследовании, ранее считалось, что доля мужчин-психопатов существенно превышает число женщин — примерно в соотношении шесть к одному. Однако эксперт по корпоративной психопатии Клайв Бодди оспорил этот момент. По его расчётам, реальные пропорции таковы: 1,2:1. Иначе говоря, женщины с психопатией могут встречаться в пять раз чаще, чем было принято полагать.

Отчасти это обусловлено тем, что женщины с психопатией склонны манипулировать другими и хорошо притворяются добрыми и сопереживающими людьми, считает учёный. А ещё, в отличие от мужчин, они реже участвуют в ссорах, где применяется физическое насилие, что помогает им скрывать проявления психопатии.