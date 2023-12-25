Маньяк-психопат уехал в секс-трип перед убийством эскортниц в Москве, его жертв ищут в трёх городах

Полиция проверяет серийного маньяка Алексея Варакина, который зарезал двух проституток в Москве, на причастность к убийствам девушек в других регионах. SHOT сообщает, что маньяк устроил секс-трип в Петербург, Иваново и Самару после того, как вышел из психиатрической лечебницы.

На допросе Варакин рассказал, что долго жил в Иванове, где "пытался найти себе невесту". Там, по его словам, он ходил на свингер-пати и снимал проституток. Такой же досуг у него был и в других регионах. В 2010 году Варакина на 13 лет отправили в психбольницу за убийство двух девушек, в 2023-м его выпустили.