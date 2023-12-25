Маньяк-психопат уехал в секс-трип перед убийством эскортниц в Москве, его жертв ищут в трёх городах
Убийцу проституток в Москве проверят на причастность к расправам в трёх городах
Полиция проверяет серийного маньяка Алексея Варакина, который зарезал двух проституток в Москве, на причастность к убийствам девушек в других регионах. SHOT сообщает, что маньяк устроил секс-трип в Петербург, Иваново и Самару после того, как вышел из психиатрической лечебницы.
На допросе Варакин рассказал, что долго жил в Иванове, где "пытался найти себе невесту". Там, по его словам, он ходил на свингер-пати и снимал проституток. Такой же досуг у него был и в других регионах. В 2010 году Варакина на 13 лет отправили в психбольницу за убийство двух девушек, в 2023-м его выпустили.
Как уже рассказывал Лайф, Варакин убил одну из своих жертв в квартире в Мукомольном проезде в Пресненском районе Москвы. Убитой оказалась 25-летняя Влада, приехавшая в столицу из Краснодара. Сначала уточнялось, что жестокую расправу над девушкой устроил её же сожитель. Перед самой смертью она успела позвонить подруге и сообщить, что её убивают. Та вызвала полицию, но прибывшие сотрудники обнаружили тело. На допросе Варакин признался во втором убийстве и назвал местонахождение тела — мёртвую женщину нашли в гостинице в Москве. Позже выяснилось, что с проститутками он расправлялся из-за своего "нерабочего инструмента".
t.me / SHOT