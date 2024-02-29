Астролог рассказала о суперсиле рождённых в мистическую дату — 29 февраля

Люди, которые появились на свет 29 февраля, обладают большим потенциалом и способностями, считает астролог Елена Кузнецова. Она отметила, что такая дата бывает лишь раз в четыре года, из-за чего с ней связано множество интересных примет.

"Раньше было поверье, что нельзя выходить на улицу, что это последний день зимы перед весной. Это високосный год, а родившиеся в такой день люди обладают потенциалом и способностями, они особенные в любом случае", — высказалась астролог в беседе с телеканалом "360".

Она призывает верить древним мудростям и в этот день очищать жилище, чтобы избавиться от всего негативного и призвать в свою жизнь благоприятное.