Сбивший студентов в Хакасии водитель заявил, что перенёс микроинсульт за рулём

Водитель, влетевший в группу студентов колледжа в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, заявил, что был абсолютно трезв в момент аварии. Константин рассказал, что ДТП случилось из-за микроинсульта, который он пережил прямо за рулём. Водитель отметил, что был в отключке, а в чувства пришёл только после экстренной помощи сотрудников ГИБДД.

"Микроинсульт. И я отключился, видать. Я ничего не увидел, меня разбудили сотрудники ГИБДД. Я вообще не хотел этого делать. Это первая в жизни авария у меня. Сколько лет за рулём сижу, столько людей спас за свою жизнь. Я 15 лет людей спасал на пожарном автомобиле. Больше в жизни люблю людей спасать, чем уничтожать", — рассказал водитель в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что после аварии машину забрали на штрафстоянку, а его самого увезли в больницу, где проверили на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Перед тем как автомобиль удалось забрать, его проверила служебная собака на предмет запрещённых веществ.

По словам Константина, он уже поговорил с пострадавшими студентами. Он сказал, что никто из них не получил серьёзных травм, а он сам во время аварии разбил лицо.