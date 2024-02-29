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29 февраля, 16:22

Сбивший студентов в Хакасии водитель заявил, что перенёс микроинсульт за рулём

Водитель, влетевший в группу студентов колледжа в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, заявил, что был абсолютно трезв в момент аварии. Константин рассказал, что ДТП случилось из-за микроинсульта, который он пережил прямо за рулём. Водитель отметил, что был в отключке, а в чувства пришёл только после экстренной помощи сотрудников ГИБДД.

"Микроинсульт. И я отключился, видать. Я ничего не увидел, меня разбудили сотрудники ГИБДД. Я вообще не хотел этого делать. Это первая в жизни авария у меня. Сколько лет за рулём сижу, столько людей спас за свою жизнь. Я 15 лет людей спасал на пожарном автомобиле. Больше в жизни люблю людей спасать, чем уничтожать", — рассказал водитель в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что после аварии машину забрали на штрафстоянку, а его самого увезли в больницу, где проверили на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Перед тем как автомобиль удалось забрать, его проверила служебная собака на предмет запрещённых веществ.

По словам Константина, он уже поговорил с пострадавшими студентами. Он сказал, что никто из них не получил серьёзных травм, а он сам во время аварии разбил лицо.

Хулиганы устроили таксисту покатушки в багажнике его же машины
Хулиганы устроили таксисту покатушки в багажнике его же машины

Life.ru рассказывал, что машина врезалась в группу студентов в Хакасии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, когда авто попало в колею. Полиции предстоит выяснить детали произошедшего. У одного из несовершеннолетних пострадавших — перелом руки, у второго — повреждение позвоночника и ушибы.

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VK / Усть-Абакан. Новости

Александра Мышляева
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