Жительница Тюмени вернулась из отпуска и вызвала вспышку кори в своём подъезде

В одной из многоэтажек в Тюмени произошла вспышка кори после того, как одна из жительниц вернулась из отпуска. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник. Число заболевших пока не известно. Жителей дома по улице Линейной обязали вакцинироваться от опасной болезни, а врачи начали обход квартир, чтобы собрать анамнез у всего подъезда и выявить возможных контактных лиц.

Чаще всего корь распространяется воздушно-капельным путём. Кроме того, этот вирус очень летучий. Он проникает в другие помещения через шахты лифта, вентиляцию и подъезд. Таким образом, если в многоквартирном доме один человек заболел корью, то весь дом окажется на карантине.