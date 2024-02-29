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Ушло 400 литров: На Урале появился пивной каток

Первый в России пивной каток залили в Екатеринбурге

29 февраля, 16:39
В Екатеринбурге сделали каток из пива. Видео © VK / Топ ритейл

В Екатеринбурге сделали каток из пива. Видео © VK / Топ ритейл

В Екатеринбурге залили первый в России пивной каток, на который ушло четыре часа работы и четыреста литров пенистого напитка. Инициатором идеи стала местная пивоварня, которая призналась в беседе с kp.ru, что затеяла это всё ради рекламы.

В Екатеринбурге сделали каток из пива. Видео © VK / Топ ритейл

"Нам захотелось привлечь к себе внимание местных любителей хмельного. Вот и придумали такую PR-акцию: зима на Урале длится пять месяцев, поэтому такой каток — отличная рекламная кампания", — поделился представитель компании.

Он признался, что было жалко пускать столько пива на заливку катка, тем более что потребовалось сделать несколько слоёв. При этом пивоварня выразила готовность привлечь других производителей к подобной акции в следующем году, если эксперимент удастся. Сейчас место расположения катка не раскрывается. Создатели боятся, что туда придут дети и мероприятие станет пропагандой алкоголя. Поэтому бизнесмены хотят оформить всё по закону, а уже потом приглашать любителей совместить спорт и пиво.

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Между тем налегать на пенное всё же не стоит. Ранее Life.ru предупреждал мужчин о риске импотенции из-за популярного напитка. Из-за солей тяжёлых металлов в составе пива в организме снижается выработка полового гормона тестостерона. При его чрезмерном употреблении начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны — эстрогены, что приводит к проблемам с половой жизнью и увеличению грудных желёз.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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