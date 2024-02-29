Стало известно, что молодые работники ценят превыше денег

Половина молодых специалистов, работающих по найму, больше заинтересованы в карьерном развитии, нежели в деньгах. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты социального опроса, проведённого компанией LES Art Resort.

Как выяснили эксперты, 40% участников опроса отдали своё предпочтение выстроенной корпоративной культуре и тёплым отношениям с коллегами вместо денег.

"Люди, только начинающие карьерный путь, стремятся поскорее стать более опытными кадрами, поступаясь work-life balance и даже системой материальной мотивации. При этом молодые специалисты отдают предпочтение органическому росту бок о бок с коллективом, нежели конкурентную среду", — говорят в LES Art Resort.

Причём 60% респондентов признались, что хотели бы больше общаться со своими коллегами, заводить среди них друзей и встречаться в свободное от работы время. 30% также заявили, что приятная атмосфера, поддержка и взаимопонимание являются важными аспектами, но только в рабочее время, и только один из десяти человек предпочёл обособленность и взаимодействие исключительно по рабочим вопросам.

70% молодых работников хотят видеть постоянную поддержку в развитии и регулярное предоставление обратной связи от руководителя по итогам работы. 20% рассчитывают на контроль и отслеживание проделанной ими работы, а 10% пожелали, чтобы их работа предусматривала полную самостоятельность.

Отмечается, что самой глобальной тенденцией среди миллениалов и поколения Z остаётся джоб-хоппинг (Job Hopping — с английского "перепрыгивание с одного рабочего места на другое"). 90% опрошенных хотели бы менять рабочее место раз в год, а оставшиеся 10% заявили о готовности провести в компании два-три года.

Опрос был проведён в конце февраля 2024 года, количество участников составило 1300 человек в возрасте от 18 до 25 лет. 53% из них — женщины, 47% — мужчины. В опросе было несколько вариантов ответов.