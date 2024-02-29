Шольца уличили в "вопиющем раскрытии" данных о британцах на Украине Telegraph: Шольц рассекретил данные разведки о британских военных на Украине 29 февраля, 17:24 Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Канцлер Германии Олаф Шольц предал огласке данные разведки о том, что британские военные помогают ВСУ на Украине, в том числе участвуют в запусках ракет Storm Shadow. Об этом пишет The Telegraph.

"Это вопиющее раскрытие разведданных призвано отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственными ракетами большой дальности", — пояснил бывший председатель комитета британской Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд.

Как утверждает издание, Шольц своим поступком сделал уязвимыми британских специалистов, работающих на украинской территории. Недовольны канцлером и в самой Германии. Оппозиция назвала безответственными слова политика, которые могут повлечь за собой серьёзные последствия.

А ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки крылатых ракет Taurus в Киев могут втянуть страну в конфликт между Россией и Украиной. В пример он привёл Великобританию и Францию, которые оказались стороной противостояния из-за военной помощи ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми