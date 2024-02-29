Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

"Очень тревожно": В Пентагоне испугались успехов Армии России

Правительство РФ вводит запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа

В Самаре вынесли приговоры виновникам 46 смертей от ядовитого "Мистера Сидра"

Xiaomi успокоила россиян после сбоя, который превращает смартфон в "кирпич"

Авдеевка впервые будет голосовать на выборах президента России

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Крыму

Массовый сбой произошёл у смартфонов Xiaomi и Redmi после обновления системы

Спикер парламента Армении Симонян: У Еревана нет решения выйти из ОДКБ

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

Путин назвал участников СВО подлинными героями, которым можно передать Россию

Шольца уличили в "вопиющем раскрытии" данных о британцах на Украине

Telegraph: Шольц рассекретил данные разведки о британских военных на Украине

29 февраля, 17:24
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Канцлер Германии Олаф Шольц предал огласке данные разведки о том, что британские военные помогают ВСУ на Украине, в том числе участвуют в запусках ракет Storm Shadow. Об этом пишет The Telegraph.

"Это вопиющее раскрытие разведданных призвано отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину собственными ракетами большой дальности", пояснил бывший председатель комитета британской Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд.

Как утверждает издание, Шольц своим поступком сделал уязвимыми британских специалистов, работающих на украинской территории. Недовольны канцлером и в самой Германии. Оппозиция назвала безответственными слова политика, которые могут повлечь за собой серьёзные последствия.

"Запад в этом единодушен": Шольц заверил, что на Украине не будет войск НАТО
"Запад в этом единодушен": Шольц заверил, что на Украине не будет войск НАТО

А ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки крылатых ракет Taurus в Киев могут втянуть страну в конфликт между Россией и Украиной. В пример он привёл Великобританию и Францию, которые оказались стороной противостояния из-за военной помощи ВСУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!