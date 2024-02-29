Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 17:39

Главреда "Новой газеты" Соколова оштрафовали на ₽30 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Сергей Соколов в зале суда. Обложка © T.me / Новая газета

Сергей Соколов в зале суда. Обложка © T.me / Новая газета

Перовский районный суд города Москвы назначил главному редактору "Новой газеты" административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Наказание последовало за публикацию материала под названием "Ничьи мальчики", в которой содержатся признаки дискредитации спецоперации.

"Суд признал Соколова Сергея Михайловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей", — говорится в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд приговорил правозащитника Орлова** к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ
Суд приговорил правозащитника Орлова** к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ

Ранее Life.ru сообщал, что главреда лишённой лицензии "Новой газеты" Сергея Соколова задержали. В отношении него составили протокол по статье о дискредитации Российской армии. Как отмечали в самом издании, это связано с одной из публикаций газеты.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров