Главреда "Новой газеты" Соколова оштрафовали на ₽30 тысяч за дискредитацию ВС РФ
Сергей Соколов в зале суда. Обложка © T.me / Новая газета
Перовский районный суд города Москвы назначил главному редактору "Новой газеты" административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Наказание последовало за публикацию материала под названием "Ничьи мальчики", в которой содержатся признаки дискредитации спецоперации.
"Суд признал Соколова Сергея Михайловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей", — говорится в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Ранее Life.ru сообщал, что главреда лишённой лицензии "Новой газеты" Сергея Соколова задержали. В отношении него составили протокол по статье о дискредитации Российской армии. Как отмечали в самом издании, это связано с одной из публикаций газеты.