Главреда "Новой газеты" Соколова оштрафовали на ₽30 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Перовский районный суд города Москвы назначил главному редактору "Новой газеты" административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Наказание последовало за публикацию материала под названием "Ничьи мальчики", в которой содержатся признаки дискредитации спецоперации.

"Суд признал Соколова Сергея Михайловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей", — говорится в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.