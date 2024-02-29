Котейка "провалился в текстуры" в Ленобласти, спасателям пришлось ломать дом
В Ленобласти спасли кота, который застрял в кирпичной кладке фундамента
Кот со своими спасителями. Обложка © Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба
Молодой кот угодил в ловушку, исследуя подвал частного дома в деревне Суоранда Ленинградской области. Питомец застрял в кирпичной кладке фундамента и не смог выбраться самостоятельно. Тревогу забили хозяева четвероногого, которые обратились в службу спасения.
Животное "провалилось в текстуры" вечером 28 февраля. Владельцы пытались вызволить его самостоятельно, но тот проявлял агрессию и не подпускал никого к себе. На следующий день кот начал терять силы, а потому прибывшие на место инцидента спасатели из 149-й пожарной части решили действовать быстро.
"С разрешения владельца кирпичную кладку немного разрушили и вызволили несчастного кота под его возмущённое "мяяяу". Сейчас спасённое животное под присмотром заявительницы отогревается и отходит от пережитого", — поделились в областной противопожарно-спасательной службе.
Спасатели за работой. Видео © T.me / Правопорядок и безопасность ЛО
Похожая задачка недавно свалилась на головы столичных спасателей, которым поручили вызволить кота из оставленной хозяевами квартиры. Питомец просидел без еды и воды около недели.