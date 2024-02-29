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29 февраля, 20:16

Цвет добавит изысканности: Мужчинам раскрыли, как выбрать лучший бриллиант для второй половины

Ювелир Ракутина: Из-за преломления света круглые бриллианты сияют ярче

Некоторые мужчины выбирают в качестве подарка для своей второй половины бриллианты. Ярче всего сияют круглые украшения, а иногда следует обратить взор и на цветные камни.

"Бриллианты всегда сияют, независимо от огранки и цвета камня. Камни с овальной, изумрудной и грушевидной огранкой визуально всегда выглядят более крупными, чем круглые. Но именно ярче из-за преломления света сияют круглые камни, и поэтому визуально они привлекают больше внимания", — рассказала эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина из холдинга SOKOLOV "Газете.ru".

Ювелир отметила, что цветные камни можно использовать для добавления изысканности образу. Например, жёлтый "солнечный" камень может подчеркнуть уникальный стиль и стать прекрасной альтернативой традиционным белым бриллиантам.

Для привлечения внимания к образу весной можно выбрать интересную огранку украшения. По словам эксперта, в этом сезоне популярны природные мотивы, геометрические формы и имитации цепного плетения. Ювелир заверила, что цветовая палитра украшений может быть разнообразной: от белого и жёлтого золота до серебра или платины, при этом цвета можно миксовать.

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А ранее Life.ru рассказал, что кроме цветов можно подарить на 8 Марта второй половине. Отличным презентом станут шарф или платок, тем более на улице ещё прохладно. Аксессуар можно выбрать из мягкой ткани либо купить брендовый вариант.

Обложка ©

Freepik

Александра Мышляева
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