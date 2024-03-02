День Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы, День спасения кошки и дата появления компакт-диска: Праздники и приметы 2 марта Государственных праздников 2 марта в России нет. По народному календарю отмечается День Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы. Пушистым питомцам посвящён Международный день спасения кошки. И ещё 2 марта 1983 года был представлен первый в мире компакт-диск. 1 марта, 21:00 2 марта 2024 года отмечается День спасения кошек и другие праздники. Фото © Shutterstock.com

День Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы

Дата в 2024 году: 2 марта, суббота.

Другие названия: Фёдор, Фёдор-тиран, Маримьяна, День Мариамны, Мариамна.

Церковное название: великомученика Фёодора Тирона и праведной Мариамны.

Значение: посвящён святым Феодору и Мариамне.

Традиции: гадают на замужество, молятся святым о помощи в нахождении украденной вещи или пропавшего человека, просят о защите от шалостей кикиморы.

Какой праздник 2 марта по народному календарю? Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Народный праздник День святых Феодора Тирона и Мариамны Кикиморы отмечается 2 марта (по старому стилю — 17 февраля). В православном календаре эта дата посвящена памяти святого мученика Феодора Тирона и праведной Мариамны.

Святой Феодор Тирон, происходивший из города Амасии в Понтийской области, был военным. В тяжёлые времена преследований христиан императором Максимианом (286–305 гг.) Феодор не скрывал своей веры в Иисуса Христа, даже когда его уговаривали отречься и принести жертву языческим богам. Его бросили в темницу, обвинив в поджоге языческого храма, но, несмотря на все мучения, Феодор не отрёкся от христианской веры и был сожжён на костре.

Праведная Мариамна была сестрой апостола Филиппа и приняла обет безбрачия. Она сопровождала брата и апостола Варфоломея в их миссии по проповеди Евангелия в Малой Азии. Своей жизнью и служением Мариамна прославила имя Господне, разделяя все трудности и испытания апостолов.

В православии святые Феодор и Мариамна почитаются как благочестивые люди, однако в народных преданиях их образы имеют свои особенности. Феодора Тирона часто представляют как тирана, который позже раскаивается и становится заступником в борьбе со злом. В этот день обращаются к нему за защитой от злых сил. А вот образ Мариамны в народном сознании по не вполне понятным причинам трансформировался в Кикимору, жену домового. Самое забавное, что именно у святой Мариамны в этот день просят защиты от "баловства" кикиморы.

2 марта — время для гаданий на замужество и обретения семейного счастья. Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

2 марта также считается последним днём зимних свадеб, а для девушек этот праздник — время для гаданий на замужество и обретения семейного счастья. На этот день также приходится обычай читать охранные молитвы над детьми и ставить в изголовье их кроватей образа для защиты от зла.

Международный день спасения кошки (International Rescue Cat Day)

Дата в 2024 году: 2 марта, суббота.

Праздник неофициальный.

Вчера в России отмечался праздник кошек, а сегодня — День их спасения. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Международный день спасения кошки, который отмечается 2 марта, был введён в календарь в 2019 году по инициативе благотворительной организации Yorkshire Cat Rescue из Великобритании. Эта команда волонтёров уже на протяжении многих лет занимается спасением бездомных кошек: за ними ухаживают, лечат, стерилизуют, оформляют все необходимые документы и находят им новых хозяев. Питомник организации в Йоркшире призывает владельцев приютов со всего мира присоединиться к Международному дню спасения кошки и делиться историями о том, как можно помочь бездомным животным.

День рождения компакт-диска

Дата праздника в 2024 году: 2 марта, суббота.

Праздник неофициальный.

2 марта — самое время перебрать коллекцию любимых CD-дисков. Фото © Dollar Gill / Unsplash

Компакт-диск (CD) был разработан компаниями Sony и Philips и представлял собой оптический диск диаметром 12 см. Он использовал лазерную технологию для записи и воспроизведения данных. 2 марта 1983 года был продемонстрирован первый CD с записью 9-й симфонии Бетховена. CD предоставил высокое качество звука и возможность хранить графику, видео и другие данные. Хотя CD потерял популярность из-за цифровых форматов и стриминга, он остаётся важным изобретением в истории звукозаписи и хранения данных.

Именины 2 марта могут отмечать:

Фёдор

Теодор

Роман

Павел

Николай

Михаил

Пульхерия

Мария

Марианна

Анна.

Приметы на 2 марта:

Если день выдался туманным, то май будет холодным.

Если птицы возвращаются из тёплых стран, то весна наступит рано.

Считается, что в эту дату лучше не смотреть в ночное небо: если увидишь падающую звезду, то можно сильно заболеть.

Авторы Андрей Соколов