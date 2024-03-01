Власти Финляндии не осознают последствий своего решения позволить Украине использовать переданное оружие для ударов по территории РФ. Расплачиваться за это придётся жителям скандинавского государства, рассказал "Царьграду" финский журналист Кости Хейсканен.

По словам собеседника телеканала, Москва не забудет о действиях Хельсинки по окончании конфликта, который определённо завершится в пользу России. Именно поэтому зарубежным государствам пора переходить на сторону РФ, пока не стало поздно, призвал журналист.

"Граждане Финляндии будут вынуждены потом отмываться от всей этой грязи, которую Россия, как на Нюрнбергском процессе, выставит напоказ", — резюмировал Хейсканен.