Финнам предрекли гнусную расплату за легализацию ударов по территории России
Журналист Хейсканен: Финнам придётся "отмываться" от легализации ударов по РФ
Власти Финляндии не осознают последствий своего решения позволить Украине использовать переданное оружие для ударов по территории РФ. Расплачиваться за это придётся жителям скандинавского государства, рассказал "Царьграду" финский журналист Кости Хейсканен.
По словам собеседника телеканала, Москва не забудет о действиях Хельсинки по окончании конфликта, который определённо завершится в пользу России. Именно поэтому зарубежным государствам пора переходить на сторону РФ, пока не стало поздно, призвал журналист.
"Граждане Финляндии будут вынуждены потом отмываться от всей этой грязи, которую Россия, как на Нюрнбергском процессе, выставит напоказ", — резюмировал Хейсканен.
Ранее финский депутат Юкка Копра заявил, якобы Украина имеет право использовать чужое оружие для ударов по территории России. Именно поэтому Хельсинки не вводили запретов по примеру некоторых стран Европы.
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