Европа раскрыла главные страхи перед российскими активами

Участники встречи министров финансов и глав ЦБ стран "Большой двадцатки" заявили об опасениях в связи с возможным ответом России в случае конфискации её замороженных активов. В частности, встречных мер испугались Франция, Германия и Европейский центральный банк, сказано в материале Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что противники изъятия чужих средств обеспокоены судьбой мировой финансовой системы, которая рискует стать нестабильной по воле Москвы. Кроме того, серьёзный удар будет нанесён по статусу евро. В результате другие страны перестанут хранить свои резервы в западных валютах, заявили на полях форума в Сан-Паулу.