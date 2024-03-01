Россиянам объяснили важность решения отвязать цены в стране от общемировых

Законопроект, разрешающий ФАС отвязать цены в России от общемировых, призван стать стабилизирующим фактором для экономического развития страны. Об этом заявил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев агентству "Прайм", комментируя принятие документа в первом чтении в Госдуме.

"Принятие правовой нормы, по которой предполагается обеспечить независимость внутреннего ценообразования. Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках — необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития РФ", — объясняет экономист.

Эксперт согласен с мнением, что сейчас недопустимо регулировать стоимость товаров и услуг из расчёта колебаний на мировых товарных рынках. Рост цен на отдельные группы продукции в мире не должен зеркально отражаться в России, считает он, но при ценообразовании на внутреннем рынке нужно учитывать внутрироссийскую экономическую ситуацию, платёжеспособность граждан.