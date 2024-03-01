Министры финансов G20 не согласовали заявление из-за споров по Украине и Газе

Главы минфинов и ЦБ стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление на встрече в Сан-Паулу из-за разногласий по ряду вопросов. Вместо него председательствующая Бразилия опубликовала собственное коммюнике.

Принять итоговый документ министрам финансов и главам центробанков G20 помешали споры по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа, утверждают Reuters и DPA со ссылкой на источники. По данным Reuters, Бразилия хотела исключить данные темы и сконцентрироваться на вопросах чисто экономической политики. Однако Германия, США и ряд других стран выступили против этого. Они призывали принять совместное заявление с формулировкой, что "нападение России на Украину продолжает ложиться тяжёлым бременем на мировую экономику". Дебаты продолжались до поздней ночи и до последних часов встречи.

Россия настаивала на том, чтобы в итоговом коммюнике конфликт на Украине назывался конфликтом "внутри Украины", тогда как западные страны настаивали на формулировке "на Украине". В результате достичь консенсуса не получилось, документ так и не был принят.