Министры финансов G20 не согласовали заявление из-за споров по Украине и Газе
Главы минфинов и ЦБ стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление на встрече в Сан-Паулу из-за разногласий по ряду вопросов. Вместо него председательствующая Бразилия опубликовала собственное коммюнике.
Принять итоговый документ министрам финансов и главам центробанков G20 помешали споры по поводу конфликтов на Украине и в секторе Газа, утверждают Reuters и DPA со ссылкой на источники. По данным Reuters, Бразилия хотела исключить данные темы и сконцентрироваться на вопросах чисто экономической политики. Однако Германия, США и ряд других стран выступили против этого. Они призывали принять совместное заявление с формулировкой, что "нападение России на Украину продолжает ложиться тяжёлым бременем на мировую экономику". Дебаты продолжались до поздней ночи и до последних часов встречи.
Россия настаивала на том, чтобы в итоговом коммюнике конфликт на Украине назывался конфликтом "внутри Украины", тогда как западные страны настаивали на формулировке "на Украине". В результате достичь консенсуса не получилось, документ так и не был принят.
Напомним, на минувшей неделе в рамках G20 состоялись также встречи глав МИД. Они прошли в Бразилии 21–22 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам саммита констатировал, что попытки Запада украинизировать повестку мероприятия полностью провалились. Страны Глобального Юга, среди которых Индия, Китай, Бразилия, Мексика, государства Африки, отказались сводить все обсуждения к Украине.
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