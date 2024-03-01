Названы продукты с флавонолами, которые тормозят старость Врач Спахов сообщил, что капуста и лук продлевают жизнь благодаря флавонолам 1 марта, 08:01 Капуста и зелень богаты флавонолами. Обложка © Freepik

Чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и преждевременного старения, нужно почаще употреблять продукты с флавонолами. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

"Этими веществами богаты многие популярные овощи и фрукты. Некоторые из них не обязательно дороги и доступны практически круглый год. Например, это капуста (включая все виды капусты), репчатый лук (лучше красный), яблоки", — пояснил он.

Помимо названных лидеров, сюда же следует отнести цитрусовые, помидоры, перцы, виноград, ягоды, зелень, каперсы. Также необходимые организму флавонолы есть в чае и красном вине, добавил медик. Он отметил, что ежедневно нужно съедать как минимум 500 грамм полезных овощей и фруктов.

Спахов подчеркнул, что у флавонолов есть противоопухолевые, противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Именно это поможет человеку прожить дольше и избежать старческих болезней.

Ранее сообщалось, что фисташки являются источником клетчатки, здоровых жиров и содержат в себе множество полезных веществ. Они богаты белками, витаминами А, Е и группы В, железом, магнием, калием и кальцием. Однако важно помнить, что эти орехи очень калорийны, поэтому их чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса.

Авторы Татьяна Миссуми