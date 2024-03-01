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Названы продукты с флавонолами, которые тормозят старость

Врач Спахов сообщил, что капуста и лук продлевают жизнь благодаря флавонолам

1 марта, 08:01
Капуста и зелень богаты флавонолами. Обложка © Freepik

Капуста и зелень богаты флавонолами. Обложка © Freepik

Чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и преждевременного старения, нужно почаще употреблять продукты с флавонолами. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.

"Этими веществами богаты многие популярные овощи и фрукты. Некоторые из них не обязательно дороги и доступны практически круглый год. Например, это капуста (включая все виды капусты), репчатый лук (лучше красный), яблоки", пояснил он.

Помимо названных лидеров, сюда же следует отнести цитрусовые, помидоры, перцы, виноград, ягоды, зелень, каперсы. Также необходимые организму флавонолы есть в чае и красном вине, добавил медик. Он отметил, что ежедневно нужно съедать как минимум 500 грамм полезных овощей и фруктов.

Спахов подчеркнул, что у флавонолов есть противоопухолевые, противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Именно это поможет человеку прожить дольше и избежать старческих болезней.

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Ранее сообщалось, что фисташки являются источником клетчатки, здоровых жиров и содержат в себе множество полезных веществ. Они богаты белками, витаминами А, Е и группы В, железом, магнием, калием и кальцием. Однако важно помнить, что эти орехи очень калорийны, поэтому их чрезмерное употребление может привести к набору лишнего веса.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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