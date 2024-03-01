Путину выразили доверие почти 80% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,6% россиян, одобряют его работу на посту главы государства 77,3% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, который проводился 19.02.2024–22.02.2024 и 24.02.2024–25.02.2024.

Согласно данным исследования, деятельность президента России одобряют 77,3% опрошенных, не одобряют — 14,5%. Доверяют Путину 79,6% респондентов, не доверяют — 16,7%.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства России с 19 по 25 февраля составил 53,9% и 56,0% соответственно. Согласно результатам, Мишустину доверяют 61,9% опрошенных, Геннадию Зюганову — 29,1%, Сергею Миронову — 23,7%, Леониду Слуцкому — 19,0%, Алексею Нечаеву — 8,2% респондентов.

Метод опроса ВЦИОМ — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка была построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, работающих на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных за неделю (11 200 человек), 1%.