Школы в Коми закрываются на карантин из-за вспышки менингита Школы Печорского района в Коми закрыты на карантин из-за менингита 1 марта, 08:33 В Коми ряд школ закрыли на карантин. Обложка © freepik

В Республике Коми закрыты на карантин все школы Печорского района, так как в регионе обнаружены вспышки заболевания менингитом. Об этом говорится на сайте местной администрации.

"Принято решение ввести карантин во всех среднеобразовательных учреждениях МР "Печора" с 1 по 5 марта включительно. Кроме того, по 10 марта включительно вводится запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях учреждений культуры, спорта", — отмечается в тексте.

Уже зафиксировано пять заболевших, под наблюдением врачей также остаются лица из их окружения, кто мог успеть заразиться опасной инфекцией. Кроме того, сейчас проводится вакцинация от болезни, чтобы остановить её распространение. Медики предупреждают, что менингит может привести к смерти.

Ранее сообщалось, что в лицее № 6 в Данкове Липецкой области приостановили занятия из-за смерти ученицы от менингококковой и пневмококковой инфекций. В учебном заведении выявили двух контактных лиц, их госпитализировали.

Авторы Татьяна Миссуми