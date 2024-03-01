Наводчика ВСУ задержали в Запорожье

В Запорожской области сотрудниками ФСБ задержан украинец, передававший в Службу безопасности Украины (СБУ) данные о расположении Российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

"В Запорожской области сотрудниками спецслужб пресечена деятельность гражданина Украины, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах Украины, ... завербованного сотрудниками Службы безопасности Украины", — уточнили в спецслужбе.

Действуя согласно инструкциям СБУ, мужчина собирал и отправлял своему куратору информацию о расположении и маршрутах подразделений ВС РФ. В дальнейшем эти данные должны были использоваться для бомбовых и ракетных атак по российским военнослужащим, добавили в УФСБ.