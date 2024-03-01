"Обыскали и всё": Актёр из "Ранеток" отрицает, что его задержали с мефедроном

Актёр из сериалов "Ранетки" и "Папины дочки" Юрий Яковлев, которого задержали в Москве с двумя граммами мефедрона, отрицает информацию о том, что у него при себе были наркотики. В беседе с нашими коллегами из Mash он заявил, что его просто обыскали патрульные, а сам он якобы понятия не имеет, завели на него уголовку или нет.

Актёр Юрий Яковлев, который играл роль Миши Семёнова в "Ранетках", отрицает, что его задержали с мефедроном. Видео © Mash

Отметим, что, по нашим данным, актёру грозит до трёх лет колонии по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств". Ранее Life.ru писал, что Яковлева задержали 22 февраля, когда он что-то прятал в сугроб в столичном районе Ясенево и привлёк внимание патрульных. В снегу под кустом нашли свёрток в изоленте чёрного цвета. Экспертиза установила, что в упаковке находилось 1,96 грамма мефедрона.