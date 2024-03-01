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1 марта, 07:47

Звезда "Ранеток" скатился до торговли наркотиками, теперь ему грозит "роль" в тюрьме

Актёр из "Ранеток" Юрий Яковлев задержан с мефедроном в Москве

Актёр Юрий Яковлев. Обложка © Кадры из сериала "Ранетки"

Актёр Юрий Яковлев. Обложка © Кадры из сериала "Ранетки"

Актёр из сериала "Ранетки" Юрий Яковлев задержан в Москве при попытке спрятать наркотики в сугроб. По сведениям SHOT, у него при себе нашли мефедрон.

События разворачивались 22 февраля. Патрулировавшие столичный район Ясенево полицейские заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в сугроб. Сотрудники остановились для проверки и обнаружили в снегу под кустами подозрительный свёрток с веществом. Экспертиза показала, что там — мефедрон общей массой около двух граммов.

Задержанным оказался 31-летний актёр Юрий Яковлев, который играл роль Миши Семёнова в "Ранетках". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка", по которой грозит до трёх лет колонии.

"Подо мной трава...": Актёр Руденко впервые вышел на сцену после задержания с наркотиками
"Подо мной трава...": Актёр Руденко впервые вышел на сцену после задержания с наркотиками

В январе актёр Анатолий Руденко был задержан в Москве с мефедроном, который он спрятал в трусы и приклеил скотчем. После задержания артист вёл себя расслабленно и улыбался. В отношении него возбудили уголовное дело, Руденко может грозить до трёх лет тюрьмы.

Андрей Бражников
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