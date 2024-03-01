Звезда "Ранеток" скатился до торговли наркотиками, теперь ему грозит "роль" в тюрьме

Актёр из сериала "Ранетки" Юрий Яковлев задержан в Москве при попытке спрятать наркотики в сугроб. По сведениям SHOT, у него при себе нашли мефедрон.

События разворачивались 22 февраля. Патрулировавшие столичный район Ясенево полицейские заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в сугроб. Сотрудники остановились для проверки и обнаружили в снегу под кустами подозрительный свёрток с веществом. Экспертиза показала, что там — мефедрон общей массой около двух граммов.