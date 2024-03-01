Звезда "Ранеток" скатился до торговли наркотиками, теперь ему грозит "роль" в тюрьме
Актёр из "Ранеток" Юрий Яковлев задержан с мефедроном в Москве
Актёр Юрий Яковлев. Обложка © Кадры из сериала "Ранетки"
Актёр из сериала "Ранетки" Юрий Яковлев задержан в Москве при попытке спрятать наркотики в сугроб. По сведениям SHOT, у него при себе нашли мефедрон.
События разворачивались 22 февраля. Патрулировавшие столичный район Ясенево полицейские заметили подозрительного мужчину, который что-то закапывал в сугроб. Сотрудники остановились для проверки и обнаружили в снегу под кустами подозрительный свёрток с веществом. Экспертиза показала, что там — мефедрон общей массой около двух граммов.
Задержанным оказался 31-летний актёр Юрий Яковлев, который играл роль Миши Семёнова в "Ранетках". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка", по которой грозит до трёх лет колонии.
В январе актёр Анатолий Руденко был задержан в Москве с мефедроном, который он спрятал в трусы и приклеил скотчем. После задержания артист вёл себя расслабленно и улыбался. В отношении него возбудили уголовное дело, Руденко может грозить до трёх лет тюрьмы.