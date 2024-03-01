Психолог объяснила, почему важно дарить комплименты себе и окружающим
Психолог Прудкая: Получение комплиментов вырабатывает окситоцин и серотонин
Первого марта отмечается не особо популярный в обществе Всемирный день комплимента. Это слово пришло из французского языка, где оно подразумевается как похвала, признание и уважение. Практический психолог Мария Прудкая рассказала, почему важно говорить приятные вещи себе и окружающим людям.
"При получении комплиментов у нас выделяются гормоны — окситоцин, серотонин, эндорфин, дофамин, — позволяющие чувствовать себя лучше и стабилизировать нашу самооценку", — отмечает Прудкая в беседе с "Тульской службой новостей".
Именно комплименты и похвалы от близких и родных людей помогают организму выделять эти гормоны. Корнями это явление уходит глубоко в древность, поскольку миллионы лет назад ощущение принадлежности помогало представителям рода человеческого сохранять своё положение в обществе. Комплименты прежде всего говорят о признании. По мнению психолога, говорить себе приятности не менее важно, чем говорить их другим людям.
"Комплименты позволяют установить комфортную, приятную связь с человеком. И здесь мы не говорим о лести или манипуляции. Речь об искреннем восхищении качествами другого человека", — объясняет эксперт.
Она отмечает, что комплименты важны не только для женщин, но и для мужчин. Если женщина обращает внимание на какие-то качества мужчины и отмечает их, то он будет стремиться соответствовать этим словам, поскольку для него важна обратная связь от женщины, считает Мария Прудкая.
Ранее психолог объяснила, как научиться отказывать людям так, чтобы вас не преследовало чувство вины. Она отмечает, что умение говорить "нет" появляется с осознанием того факта, что люди могут обижаться. Следует помнить, что отказ не будет выглядеть сурово и критично, если вы объясните его причину.
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