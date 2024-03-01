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1 марта, 10:27

Психолог объяснила, почему важно дарить комплименты себе и окружающим

Психолог Прудкая: Получение комплиментов вырабатывает окситоцин и серотонин

Первого марта отмечается не особо популярный в обществе Всемирный день комплимента. Это слово пришло из французского языка, где оно подразумевается как похвала, признание и уважение. Практический психолог Мария Прудкая рассказала, почему важно говорить приятные вещи себе и окружающим людям.

"При получении комплиментов у нас выделяются гормоны — окситоцин, серотонин, эндорфин, дофамин, — позволяющие чувствовать себя лучше и стабилизировать нашу самооценку", — отмечает Прудкая в беседе с "Тульской службой новостей".

Именно комплименты и похвалы от близких и родных людей помогают организму выделять эти гормоны. Корнями это явление уходит глубоко в древность, поскольку миллионы лет назад ощущение принадлежности помогало представителям рода человеческого сохранять своё положение в обществе. Комплименты прежде всего говорят о признании. По мнению психолога, говорить себе приятности не менее важно, чем говорить их другим людям.

"Комплименты позволяют установить комфортную, приятную связь с человеком. И здесь мы не говорим о лести или манипуляции. Речь об искреннем восхищении качествами другого человека", — объясняет эксперт.

Она отмечает, что комплименты важны не только для женщин, но и для мужчин. Если женщина обращает внимание на какие-то качества мужчины и отмечает их, то он будет стремиться соответствовать этим словам, поскольку для него важна обратная связь от женщины, считает Мария Прудкая.

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Ранее психолог объяснила, как научиться отказывать людям так, чтобы вас не преследовало чувство вины. Она отмечает, что умение говорить "нет" появляется с осознанием того факта, что люди могут обижаться. Следует помнить, что отказ не будет выглядеть сурово и критично, если вы объясните его причину.

Обложка ©

Unsplash / Anna Vander Stel

Владимир Озеров
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